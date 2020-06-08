شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة مفاجئة لاحتياطيات النقد الأجنبي الصينية في مايو والان نبدء باهم واخر التفاصيل
وزاد احتياطي النقد الأجنبي الصيني - الأضخم في العالم - 10.233 مليار دولار في مايو أيار إلى 3.102 تريليون دولار، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي اليوم الأحد.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.459 مليار دولار إلى 3.081 تريليون دولار بسبب التقلبات في أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.
وقالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية في بيان إن الزيادة المفاجئة ترجع إلى تغيرات في أسعار الصرف والأصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.
وقالت الهيئة التنظيمية «بالنظر إلى الأمام، فإن إمكانياتنا والمتانة الاقتصادية والمجال الفسيح للمناورة وأدوات السياسة العديدة ستواصل دعم الاستقرار الكلي لاحتياطيات النقد الأجنبي».
تسارعت التدفقات الأجنبية على الأسهم والسندات الصينية في الآونة الأخيرة مع مراهنة المستثمرين على انتعاش اقتصادي. وساعدت قيود صارمة علــــى حركة رؤوس الأموال في سيطرة الصين على نزوح الأموال على مدى العام المنصرم.
(رويترز)
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