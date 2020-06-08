رأس الخيمة تطرح عروض العطلات القصيرة خلال الصيف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

أطلقت هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة باقات خاصة من «العروض الصيفية»، موجهة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، لتحفيزهم على زيارة الإمارة هذا الصيف، والاستمتاع بشواطئها الخلابة، وما تقدمه من تجارب ضيافة مميزة، وارتياد وجهات المغامرات الممتعة، وخوض التجارب الثقافية الأصيلة.

وأكدت «سياحة رأس الخيمة» تدشين حملة مميزة للعروض الصيفية الخاصة بالعطلات القصيرة، بالتعاون مع شركائها في قطاع الضيافة، والتي تتيح لزوار الإمارة المقيمين لمدة ثلاث ليال وأكثر، في أي من الفنادق، التي يشملها العرض، من فئة أربع وخمس نجوم، الاستفادة من مجموعة من التجارب الشيقة والمزايا القيمة خلال إقامتهم.

وتشمل عروض العطلات القصيرة الســـــــارية حتى 31 أغسطـــس/ آب المقبل، تقديم تذكرتين مجانيتين إما لزيارة مزرعة لآلئ السويدي أو إحدى تجارب المغامـــــرات الشـــــيقة ضمن «قمة جيس للمغامــــرة» والتي تشــــمل: «جبل جيس فلايت» أطـــول مســار انزلاقـــي في العالم، و«جولة منزلقات جيس»، والتي تضم 7 مسارات انزلاقية وجسراً معلقاً بارتفاع 15 متراً، أو «متاهة جيس المعلقة»، المسار المعلق المملوء بالعوائق مثل الجسور والحبال المتأرجحة والحلقات المعلقة. عرض «Kids Go Free» الذي يقدم إقامة مجانية مع الوجبات لطفلين من عمر 12 عاماً وما دون لقضاء عطلة عائلية لا تنسى وسط أجواء المرح والاسترخاء تحت أشعة الشمس. السحب الصيفي يتيح للضيوف الذين يحجزون إقامة ثلاث ليالٍ أو أكثر الدخول تلقائياً في سحب أسبوعي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة للفوز بجوائز قيمة تشمل الجائزة الكبرى وهي سيارة مرسيدس بنز سي - كلاس 2020 مقدمة من مجموعة قرقاش.