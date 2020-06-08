توحيد إجراءات رقابة المواصفات على مستوى الإمارات

اعتمد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمقاييس القانونية، التي تضم 14 مسؤولاً وفنياً في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، برئاسة المهندسة أمينة زينل البستكي، مديرة إدارة المقاييس في الهيئة.

يأتي قرار إعادة تشكيل اللجنة من أجل توحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومتابعة تطبيق النظام الدولي لوحدات القياس في الإمارات، ومواجهة التحديات والمعوقات التي تظهر خلال عمليات الرقابة المترولوجية في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

وأكد أن الهيئة تستهدف دفع دور اللجنة في رسم السياسة الوطنية للمقاييس القانونية، فيما أن اللجنة معنية بتوحيد تطبيق إجراءات الرقابة المترولوجية القانونية في الدولة، ومواجهة التحديات التي تظهر خلال عمليات الرقابة في التبادلات التجارية في أسواق الدولة.

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وقــال المعينــــي، إن المترولوجيــــا القانونيــــــــــة تعــــد من العوامـــــل اللافتــــة والضروريــــــــة في تطـــــــور وازدهــــــار المجتمعـــات والاقتصــــادات الوطنيـــة، فإضافة إلى أنها تعزز الثقة في القياسات التي تجـــري في الدولـــة، ودقـــة نتائـــج القياســـــات.

وأضاف أن المترولوجيا القانونية يتم من خلالها التحقق من دقة أدوات القياس المستخدمة في التبادلات التجارية، وفي مجال صحة المواطنين وسلامتهم، وفي مجال البيئة، وأدوات القياس التي يتم عرضها في السوق ووضعها قيد الاستخدام، مع الأخذ في الاعتبار تأثيرها في حماية المستهلك، ويتم العمل من خلال الهيئة وشركائها على مستوى الدولة لضمان دقة أدوات القياس القانونية المستخدمة.

وشرح المعيني أن اللجنة الوطنية ستعنى كذلك بمتابعة تطبيق النظام الدولي للوحدات في الدولة، ومراجعة اللوائح الفنية الإلزامية الخاصة بالمقاييس القانونية، والتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في مجال المقاييس القانونية لتطبيق أفضل الممارسات، وإجراء الدراسات وقياس أثر التطبيق للبرامج التي يتم تطبيقها لقياس تأثيرها في الاقتصاد الوطني، وفي مجالات الصحة والسلامة والبيئة وحقوق المستهلكين.

وينص قرار إعادة تشكيل اللجنة على وضع الأعضاء تصوراً مستقبلياً واستشراف المستقبل لإدارة المقاييس مع الجهات الرقابية في الدولة، ووضع خطط مستقبلية لتطبيق أدوات القياس الجديدة على مستوى الدولة، وتطبيق إجراءات رقابية موحدة لأدوات القياس بناء على المواصفات واللوائح الفنية المعتمدة حسب الممارسات العالمية، وتطبيق النظام الدولي لوحدات القياس على مستوى الدولة استناداً للمرسوم الاتحادي لرئيس الدولة بانضمام الدولة لاتفاقية المتر، وللنظام الوطني للقياس، فضلاً عن إجراء المقارنات البينية مع أفضل الممارسات في مجال المقاييس القانونية مع دول العالم وتطبيقها على مستوى الدولة.