«وول ستريت» تراهن على توسيع فتح الاقتصاد ووعود «الاحتياطي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: بنيمين زرزور

زالت مبررات الخوف على الأسهم في «وول ستريت»، ويتطلع المستثمرون إلى مزيد من المكاسب هذا الأسبوع وسط الرهان المتزايد على توسيع نطاق الفتح وما يعد به الاحتياطي الفيدرالي من جديد.

ويعقد المجلس هذا الأسبوع دورة اجتماعه الدوري يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط توقعات بتجديد جيرومي باول، تأكيده تقديم كل ما يلزم لدعم مسيرة تعافي الاقتصاد، وسيكون ذلك كافياً لدفع المستثمرين نحو مزيد من التحول الذي بدأ الأسبوع الماضي من سندات الخزانة والأصول منخفضة المخاطر، إلى الأسهم والأصول عالية المخاطر.

وسط هذا الزخم الجديد الذي تعزز بعد تقرير الوظائف الاستثنائي لشهر مايو/أيار، يراهن المحللون على أن يستعيد مؤشر «إس أند بي 500» كامل ما فقده منذ بداية العام، ويتحول إلى اللون الأخضر الذي تفصله عنه فقط نسبة 1.1%.

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ويعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، الحدث الأكثر ترقباً في السوق هذا الأسبوع، لكن هناك عدد من التقارير الاقتصادية الأخرى التي تشمل تقرير أسعار المستهلكين وبيانات التضخم يوم الأربعاء، وتقرير أسعار المنتجين الخميس، وستكون طلبات إعانات البطالة الأسبوعية مهمة لمعرفة ما إذا كان هناك انخفاض في المسار المستمر، بعد أن أظهر تقرير التوظيف لشهر مايو، زيادة قياسية مفاجئة بلغت 2.5 مليون وظيفة.

وكانت إعادة فتح القطاعات الاقتصادية على قدم وساق في الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس في ارتفاع أسهم قطاعات محددة حتى قبل صدور تقرير الوظائف، ومنها أسهم الخدمات المالية والشركات الصناعية ووسائل النقل والصناديق الصغيرة، التي ارتفعت بأكثر من 8% خلال الأسبوع و18.4% في الشهر الماضي، وارتفعت أسهم الخدمات المالية على مؤشر «ستاندرد آند بورز» بنسبة 12.1% خلال الأسبوع، كما ارتفعت أسهم القطاع الصناعي على نفس المؤشر بنسبة 10.5%، وقفز مؤشر بورصة نيويورك بأكثر من 35.4%.

وقال جيمس بولسن كبير خبراء الاستثمار في مجموعة «ليوت هولد جروب»: «أعتقد أن إعادة فتح الاقتصاد ستهيمن على الأسواق وتستمر حتى نهاية الشهر، ما يساعد الأسهم على تخطي العقبات العابرة وتوسيع دائرة الائتمان، ثم ارتفاع العائد على السندات الحكومية، وعندها تصل جميع مكونات السوق إلى نفس النتيجة الإيجابية المرتقبة».

وارتفعت الأسهم في الأسبوع الماضي للأسبوع الثالث على التوالي، لكن التغيير الذي حدث كان الارتفاع المفاجئ في عوائد سندات الخزانة، فقد ارتفع العائد على فئة السنوات العشر إلى أعلى مستوى عند 0.95% يوم الجمعة، بعد أن أظهر تقرير الوظائف أن معدل البطالة انخفض إلى 13.3%، بدلاً من الارتفاع إلى 20%، كما توقع المحللون.

وينقسم المحللون بين من يعتقد أن مجلس الاحتياطي سيستمر في تحفيز الاقتصاد، وهو ما أعلن الرئيس ترامب عن تأييده يوم الجمعة؛ لأن الانتعاش يحتاج إلى دفعة، وتحتاج الولايات على المستوى المحلي، إلى تمويل لسد الثغرات في ميزانياتها التي نتجت عن الإنفاق المرتبط بمواجهة «كوفيد 19»، وهناك من يعتقد أن تقرير الوظائف ربما يخفف من اندفاعة المجلس لتقديم المزيد، خاصة أنه نجح في التحكم في مسار العائد على سندات الخزانة حتى الآن.