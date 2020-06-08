الجمارك العالمية: دبي تجني ثمار الاستثمار الناجح في التقنيات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تجني جمارك دبي ثمار الاستثمار الناجــــــح في التقنيـــــــــات والتطبيقـــــــات التكنولوجيـــــة المتطـــورة خلال الســـــــنوات الأخيرة، حيث وجه أحمد محبــــوب مصبح المدير العام لجمارك دبي وفي إطار رؤية التحول إلى الحكومة الذكية بالاستثمار الأمثل في التقنيات المتطورة على صعيد الخدمات الجمركية الذكية من جانب، وتطبيقات وبرامج عمل الكادر الوظيفي من جانب آخر، مما جعل من جمارك دبي نموذجاً يحتذى به في العمل الجمركي وفقاً لتصريحات منظمة الجمارك العالمية.

وكشفت أحدث إحصائيات الدائرة والتي أعلن عنها قطاع التطوير الجمركي المعني بتطوير المنصات والأنظمة المبتكرة عن منح الموافقة الإلكترونية التلقائية وبدون أي تدخل بشري لنحو 96% من المعاملات الجمركية المتعلقة بالتخليص والإفراج عن الشحنات والبضائع وذلك بفضل نموذج العمل الجمركي المدعوم ببرامج تسهيل التجارة من ناحية وبقواعد ومنظومة إدارة مخاطر استخباراتية محكمة وموثوقة من ناحية أخرى، والتي اختصرت وقت إنجاز البيان الجمركي إلى 4 دقائق فقط.

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كما عكست البيانات الإحصائية انسيابية آلية العمل عن بعد لموظفي الدائرة حيث بلغ عدد دقائق المحادثات الصوتية للموظفين عبر برنامج «تيمز» 3.1 مليون دقيقة، وسجل مجموع الرسائل المرسلة 440 ألف رسالة، وعدد مرات استخدام البرنامج اكثر من 615 ألف مرة، ومجموع الاتصالات الفردية والجماعية نحو 109 آلاف اتصال، وعدد الدقائق المستخدمة في مشاركة الشاشة 719 ألف دقيقة، وذلك خلال الفترة من 15 مارس إلى 5 مايو.

وقال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي إن نجاح منظومة العمل عن بعد خلال الأوضاع الراهنة نتيجة الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا جعلنا نفكر ملياً في اعتماد هذه الآلية لعدد من الإدارات في الدائرة بعد الانتهاء من أزمة التفشي العالمي لجائحة كورونا حيث لاحظنا استمرارية الأعمال وتقديم الخدمات على نحوها المعتاد وكذلك زيادة في إنتاجية الموظفين.

وقال يونس عثمان مدير إدارة تقنية المعلومات في جمارك دبي: من أبرز التقنيات التي مكنت موظفي جمارك دبي من العمل عن بعد برنامج تيمز وتم ترشيحه واعتماده من قبل إدارة تقنية المعلومات، لما يتيح من إمكانيات حالية ومستقبلية والتي تبدأ بإمكانيات مميزة للاتصال المرئي والمسموع، كما أنه يمكن أن يجمع عدداً كبيراً من الموظفين يصل إلى أكثر من 200 مستخدم من الاجتماع افتراضياً بكفاءة عالية، حيث تم عقد 18 ألف اجتماع لجمارك دبي عبر البرنامج، وقد سجلت نسبة تبادل المعلومات عبر برنامج تيمز خلال شهر مارس 15% مقابل 85 % للبريد الإلكتروني وفي إبريل ارتفعت نسبة الاعتماد على البرنامج لتصل إلى 34% مقابل 66% للبريد الإلكتروني.