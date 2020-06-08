أبوظبي توفر التمويل والتسهيلات للصادرات الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للصادرات، مذكرة تفاهم لتطوير بيئة عمل الصادرات في الدولة وتأكيد الالتزام على ضمان سمعة الصادرات الوطنية ودعم النمو الاقتصادي في الدولة.

وبموجب المذكرة، يلتزم سوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للصادرات بمجموعة من الجهود المشتركة كتوفير التمويل للشركات ذات الصلة بالسوق، لتوريد السلع والخدمات من الإمارات وتزويد البنوك التي تم تسجيل مكاتبها التمثيلية في سوق أبوظبي العالمي بخطوط ائتمان للترويج لصادرات الدولة.

سيوفر مكتب أبوظبي للصادرات تسهيلات للشركات المسجلة لدى السوق والتي تملك مكاتب تشغيلية محلية لدعم الصادرات من الدولة، وذلك وفقاً للمعايير الرسمية المعتمدة، هذا وستعمل الجهتان على إتاحة فرص التعليم وتدريب الموظفين وقياس الأداء وتبادل أفضل الممارسات في مجال الصادرات.

كما سيعمل الطرفان على الترويج المتبادل للجهود، حيث تشمل هذه الخطوة إطلاق منتجات وخدمات ومبادرات بما يضمن أفضل مستوى من الدعم لأهداف الجهتين، وسيعمل السوق مع مكتب أبوظبي للصادرات على تنسيق وتوحيد الجهود حول المبادرات المشتركة، بما يعزز من قطاع الصادرات في أبوظبي والدولة كافة.

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تم توقيع مذكرة التفاهم عن بعد باستخدام التقنيات الرقمية، حيث وقع المذكرة جمعة الهاملي، مدير تنفيذي أول- الاستراتيجية وتطوير الأعمال لدى السوق وسعيد الظاهري، مدير عام مكتب أبوظبي للصادرات.

وسيتعاون الطرفان لتحقيق أهدافهما المشتركة من خلال المذكرة التي تنص على تنظيم ورش عمل تستهدف مجتمع الأعمال لدى السوق وأبوظبي بشكل عام وتبادل الخبرات والموارد والمعرفة.

وقال جمعة الهاملي: يسرنا تعزيز التعاون والشراكة مع مكتب أبوظبي للصادرات والذي يأتي في إطار جهودنا للمساهمة في بيئة الصادرات في الدولة بما يعزز من الاقتصاد المحلي. وإننا في سوق أبوظبي العالمي نحرص على التعاون مع الجهات والمؤسسات التي تشاركنا الرؤية ذاتها، لنعمل معاً على المساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية أكبر من خلال تطوير القطاعات الرئيسية.

وأضاف: تتمتع أبوظبي بمكانة مميزة في قطاع التصدير كونها تعد المنصة الرئيسية للاستثمار والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونحن بدورنا في السوق سنستمر في العمل على الترويج لمكانة أبوظبي بما يخدم أهدافنا المشتركة، ونتطلع للعمل مع مركز أبوظبي للصادرات ونثق بأن جهودنا المشتركة سيكون لها أثر كبير في تعزيز مكانة أبوظبي كمنصة رائدة للأعمال.«من جانبه، قال سعيد الظاهري:» سنقدم في مكتب أبوظبي للصادرات إضافة قيمة لسوق أبوظبي العالمي والشركات المسجلة لديه لمساعدتهم على توسيع أعمالهم في مجال الصادرات، بينما تستمر الأسواق في الدولة والعالم بالانفتاح. ويحظى سوق أبوظبي العالمي بتقدير واسع لبيئة أعماله المبتكرة والمميزة والداعمة للشركات المسجلة، وإننا على يقين بأننا ومن خلال العمل معاً، سنتمكن من إيجاد ابتكارات جديدة في مجال السلع والخدمات بما يسهم في إيجاد نتائج إيجابية مستدامة تنعكس على تطوير الصادرات في الإمارة والدولة كافة.(وام)