«آفاق» تعيّن راشــد القبيسـي رئيــســاً تنفيـذيـاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «آفاق الإسلامية للتمويل»، عن تعيين راشد القبيسي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للشركة.

وتتضمن مهام القبيسي مسؤولية المساهمة في إعداد استراتيجية عمل شاملة للشركة تلبي توقعات الملاك وجميع أصحاب العلاقة، وكذلك تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الشركة، وتعزيز العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين، بالإضافة إلى خلق فرص جديدة للتوسع والاستثمار ودعم خدمات العملاء.

وقال راشد القبيسي: أشكر مجلس إدارة «آفاق» على ثقتهم الممنوحة لي، وتهدف أولوياتنا في المرحلة المقبلة إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي في الشركة لمواكبة الأوضاع المستجدة وتقديم منتجات وخدمات جديدة ومتنوعة تتوافق مع الشريعة الإسلامية وتلبي حاجات المتعاملين من أفراد ومؤسسات، بالإضافة إلى تعزيز العلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين والاستمرار بتحسين خدمة المتعاملين للحفاظ على المكانة الرائدة التي تتمتع بها آفاق في هذا المجال.