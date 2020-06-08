شكرا لقرائتكم خبر عن «تكافل الإمارات» تتكبد 2.18 مليون في الربع الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تكبدت شركة «تكافل الإمارات» خسائر قدرها 2.18 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 323.73 ألف درهم في الفترة المقابلة من عام 2019.

من جهة أخرى، أفصحت الشركة عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، مبينة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 58.03 مليون درهم، تشكل 38.68% من رأسمالها.

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