شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تستقبل الزائرين الثلاثاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بعد إغلاق حدودها لقرابة ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد، ستستقبل قبرص مجدداً السياح اعتباراً من غدٍ الثلاثاء، معلنة تكفلها بتغطية النفقات الصحية في حال أُصيب أحدهم بالمرض في الجزيرة المتوسطية.

وقال نائب وزير السياحية سافاس بيرديوس، إن «أحداً هنا لا ينتظر أرباحاً هذا العام»، وسيعيد مطارا لارناكا وبافوس الثلاثاء، فتح مدرجاتهما أمام الطائرات القادمة من 19 دولة، من بينها اليونان وألمانيا ومالطا والسويد وبولندا.

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