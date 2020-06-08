شكرا لقرائتكم خبر عن «أوفيد» يدعم التنمية المستدامة في إفريقيا بـ 50 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية «أوفيد» اتفاقية مع بنك التجارة والتنمية لشرق وجنوب إفريقيا، بقيمة 50 مليون دولار لمشاركة المخاطر ومعالجة نقص التمويل التجاري وتحسين إمكانية وصول الشركات إلى التمويل في دول شرق وجنوب إفريقيا. وأوضح الدكتور عبد الحميد الخليفة، مدير عام «أوفيد» في بيان، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون بين الصندوق والبنك لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة والعمل مع المؤسسات المالية الشريكة لتمويل تجارة السلع الحيوية، وتأمين مصادر السلع الاستراتيجية، وتيسير زيادة التجارة البينية بين البلدان الإفريقية، والمساهمة في تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي لبلدان المنطقة. (وام)

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