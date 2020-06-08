شكرا لقرائتكم خبر عن 184 % ارتفاع أرباح «الأغذية المتحدة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

سجلت شركة «الأغذية المتحدة» أرباحاً بقيمة 17.74 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بقيمة 6.24 مليون درهم في الفترة المقارنة من عام 2019، بارتفاع نسبته 184%.

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