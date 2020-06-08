شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تنفي تغيير عقوبات «روسنفت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية، إن خفض روسيا حصتها المباشرة في شركة «روسنفت» لإنتاج النفط لن يغير من انكشافها على عقوبات أمريكية.

وخفضت «روسنفت» القابضة المملوكة للدولة حصتها المباشرة البالغة 50.33% إلى 40.4% واستحوذت شركتها التابعة «آر.ان-نفت-كابيتال-إنفست »على 9.6% في حين اشترت« آر.ان-كابيتال»0.33%. قال متحدث باسم الوزارة : ما ورد عن تغيير الملكية في «روسنفت» لا يغير في أسس إدراج الشركة على قائمة العقوبات».

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