شكرا لقرائتكم خبر عن «دار التكافل» توفر تمويلات الاستحواذ على «نور للتكافل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت «دار التكافل»، توقيعها اتفاقية شراء أسهم ملزمة قانونياً مع «نور الاستثمارية» و«بنك نور» للاستحواذ على كامل رأس مال «نور للتكافل العام» و«نور للتكافل العائلي» ب 215 مليون درهم.

وأكدت الشركة أنها تلقت التزامات تمويلية ملزمة من البنوكلتمويل الصفقة، مؤكدة عدم وجود أي مشاركة من أطراف ذات علاقة.

وقام بدور المستشار المالي «الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد»، و«بيكر ماكنزي حبيب الملا» المستشار القانوني، و«ديلويت» مستشار الشؤون المالية وتقنية المعلومات، و«ميليمان» المستشار الاكتواري.

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