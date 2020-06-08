زيادة مفاجئة لاحتياطيات النقد الأجنبي الصينية في مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي على غير المتوقع بسبب تغيرات في أسعار الأصول، رغم تراجع اليوان بفعل المخاوف حيال تصاعد في التوترات الصينية الأمريكية، في حين تقول الهيئات التنظيمية إن الإمكانيات الاقتصادية للبلد تكفل الاستقرار في المستقبل.

وزاد احتياطي النقد الأجنبي الصيني - الأضخم في العالم - 10.233 مليار دولار في مايو/ أيار إلى 3.102 تريليون دولار، حسبما أظهرته بيانات البنك المركزي أمس الأحد.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع الاحتياطيات 10.459 مليار دولار إلى 3.081 تريليون دولار بسبب التقلبات في أسعار الصرف العالمية وأسعار السندات الأجنبية التي في حوزة الصين.

وقالت إدارة الصرف الأجنبي الصينية في بيان إن الزيادة المفاجئة ترجع إلى تغيرات في أسعار الصرف والأصول، لكنها لم تذكر تفاصيل.

وبلغ احتياطي الذهب لدى الصين 62.64 مليون أوقية (أونصة) في نهاية مايو/‏‏ أيار، دون تغير عن نهاية ابريل/‏‏ نيسان.

وزادت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 108.29 مليار دولار في نهاية مايو من 106.67 مليار في نهاية ابريل، انسجاماً مع ارتفاع في سعر المعدن المقوم بالدولار. (رويترز)