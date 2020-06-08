شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم تستعيد مستويات مارس.. مؤشر دبي يقفز 4.6% وأبوظبي 2.3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

سجلت الأسهم المحلية ارتفاعات لافتة في جلسة مستهل الأسبوع، هي الأعلى منذ مطلع مارس/‏آذار الماضي، معززة بسيولة قوية لامست 800 مليون درهم، وتوزعت على أكثر من قطاع عقب اتفاق «أوبك بلس» تمديد خفض الإنتاج، وتزامناً مع حالة التفاؤل السائدة جراء فتح الأنشطة الاقتصادية وتحركات الأسواق العالمية.

وبلغ مؤشر سوق دبي المالي أعلى مستوى له منذ 12 مارس الماضي، من خلال ارتفاعه 4.6% عند 2133 نقطة، فيما صعد مؤشر سوق أبوظبي عند أعلى مستوى منذ 8 مارس الماضي بصعوده 2.37% إلى 4405.32 نقطة.

وسجلت الأسواق، الأداء الأفضل على مستوى أسواق الخليج، حيث اكتفى مؤشر السوق السعودي بالصعود 0.83%، والكويت 0.89%، ومسقط 0.59%، في مقابل نزول سوق البحرين 0.27%.

وأكد المحلل المالي عميد كنعان أن هذا التحرك جاء ضمن سياق الإشارات الإيجابية لارتفاع الأسواق العالمية، وتحسن شهية المستثمرين والفرص المغرية.وجاءت هذه الارتفاعات بدعم ملحوظ من المحافظ الاستثمارية التي تركزت مشترياتها على «القياديات»، وبلغ صافي استثماراتها 103 ملايين درهم محصلة شراء (80.7 مليون درهم في دبي، و22.3 مليون درهم في أبوظبي).

واستقطب «إعمار العقارية» 24% من سيولة سوق دبي، مرتفعاً 6.13%، كما قفز «دبي الإسلامي» 9.51%، و«الإمارات دبي الوطني» 3.89%، و«العربية للطيران» 6.08%، و«إعمار للتطوير» 6.54%. وفي سوق أبوظبي استحوذ «أبوظبي الإسلامي» على 32% من سيولة السوق، وقفز 9.88%، كما ارتفع «أبوظبي الأول» 4.16%، و«أبوظبي التجاري» 5.63%، و«الدار» 4.05%. وسجلت السيولة الإجمالية في الأسواق 797.3 مليون درهم، منها 496 مليون درهم في دبي، و301.3 مليون درهم في أبوظبي، والكميات المتداولة من الأسهم 537.4 مليون سهم، توزعت بواقع 394.3 مليون سهم في دبي، و143.12 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

وجاءت قفزة مؤشر سوق دبي المالي، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية لأسهم شركات البنوك والعقار والسلع والاستثمار والنقل والبنوك، والتأمين والخدمات والاتصالات.

وارتفع قطاع البنوك 5.77%، معززاً بمكاسب «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» كما ارتفع «جي إف إتش» 4.46%، و«أملاك» 1.89%.

وزاد قطاع العقار 4.7% بدعم من «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» 6.54%، إضافة إلى ارتفاع «إعمار مولز» 1.43%، و«أرابتك» 2.91%، و«داماك» 3.44%، و«ديار» 3.39% و«الاتحاد العقارية» 1.1%. وصعد قطاع النقل 4% نتيجة صعود «العربية للطيران» كما زاد «أرامكس» 2.69%.

وزاد قطاع الاستثمار 2.2% مع نمو «دبي للاستثمار» 1.53%، و«سوق دبي المالي» 5%، و«شعاع كابيتال» 0.34%.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بفعل مكاسب أسهم شركات البنوك والعقار والاستثمار والطاقة.

وارتفع قطاع البنوك الداعم الرئيسي للسوق بنسبة 4.6% إثر ارتفاع «أبوظبي الأول» و«أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري». وزاد قطاع العقار بنحو 4% بدعم من مكاسب «الدار» في وقت ارتفع فيه «رأس الخيمة العقارية» 3.15%. كما ارتفع قطاع الطاقة 2.93% بعد ارتفاع «دانة غاز» 6%، و«أدنوك للتوزيع» 0.68%، في مقابل انخفاض «طاقة» 0.15%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.43% بعد ارتفاع «إشراق» 4.27% و«الواحة كابيتال» 3.03%، مع نزول «العالمية القابضة» 0.07%. وعلى العكس، تراجع قطاع الاتصالات 1.8%، مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

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توجه السيولة

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات في سوق دبي، بقيمة 118.6 مليون درهم، مغلقاً عند 2.77 درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات بقيمة 78 مليون درهم، ليغلق عند 4.03 درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة بلغت 50.6 مليون درهم إلى 9.33 درهم. وفي سوق أبوظبي، جاءت التداولات الأكثر من نصيب «أبوظبي الإسلامي» الذي جذب 97.7 مليون درهم، مغلقاً عند 3.78 درهم، تلاه «أبوظبي الأول» بسيولة قدرها 49.25 مليون درهم، ليغلق عند 12.02 درهم، ثم «الدار» واجتذب 38.17 مليون من السيولة، ليغلق عند 1.8 درهم.

الارتفاعات والانخفاضات

وسجل «دبي الإسلامي» الارتفاع الأكثر في سوق دبي بنسبة 9.51%، مغلقاً عند 4.03 درهم، وفي المقابل تراجع «المصرف الخليجي التجاري» وبالحد الأقصى 5% ليغلق عند 0.361 درهم.

وفي أبوظبي كان أكبر الرابحين «بنك رأس الخيمة الوطني» بالحد الأقصى المسموح به في الارتفاع 15%، مغلقاً عند 3.91 درهم، وعلى العكس كان أكبر المتراجعين «جلفار» بنزوله 4.67% وأقفل عند 1.43 درهم.

تداولات الجنسيات

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة شراء، منها 12.27 مليون درهم محصلة شراء العرب، و22.5 مليون درهم محصلة شراء الخليجين، و2.22 مليون درهم محصلة شراء الأجانب، وفي المقابل اتجه المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 37 مليون درهم محصلة بيع.

وفي سوق دبي اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار بلغ 74.92 مليون درهم محصلة شراء، منها 15.3 مليون درهم محصلة شراء الخليجيين، و59.6 مليون درهم محصلة شراء الأجانب.

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 74.9 مليون درهم محصلة بيع، توزعت بواقع 8.35 مليون درهم محصلة بيع العرب، و66.6 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

الشراء الأجنبي

وركز المستثمرون الأجانب (غير العرب) مشترياتهم على أسهم شركات «دي إكس بي»، و«إعمار العقارية»، و«الإمارات دبي الوطني»، و«العربية للطيران»، بينما تركزت مبيعاتهم على «إعمار مولز»، و«الدار»، و«رأس الخيمة العقارية».

المحافظ الاستثمارية

وواصلت المحافظ الاستثمارية عمليات الشراء، بصافي استثمار بلغ 103 ملايين درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 80.7 مليون درهم محصلة شراء في دبي، و22.3 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي.

وعلى العكس اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل بصافي استثمار بلغ 103 ملايين درهم محصلة بيع.