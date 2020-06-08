تحديث جديد من الاتحاد للطيران

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

ذكرت شركة الاتحاد للطيران في تحديث لها أنه إذا كان المسافر قد حجز رحلته قبل 30 يونيو/ حزيران للسفر في أي وقتٍ حتى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، فيمكنه تغيير رحلته مجاناً.

وقالت: «يمكن للمسافر إلغاء رحلته والاحتفاظ بقيمتها للاستخدام لاحقاً مع رصيد الاتحاد، وسوف يكافأ بما يصل إلى 400 دولار وما يصل إلى 5000 ميل من أميال ضيف الاتحاد، ويمكن السفر في أي وقتٍ قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2021. إذا لم يستخدم رصيد الاتحاد الخاص به خلال 12 شهراً من أول رحلة سفر خاصة به تم إلغاؤها، فسيحق له استرداد القيمة النقدية للتذكرة».

وأضاف التحديث: «أو يمكن بسهولة إعادة حجز الرحلة في الوقت المناسب للمسافر، ويمكنه كذلك اختيار وجهة جديدة في أي مكان على شبكة الاتحاد».

وأوضحت الشركة أنه يمكن للمسافر إعادة حجز رحلته قبل 30 نوفمبر 2020 والسفر إلى أي وجهة على شبكتها قبل 31 أكتوبر2021، حيث يمكن تغيير رحلته وسيتم إلغاء فارق السعر إذا سافر داخل النطاق نفسه قبل 31 يوليو 2020.