ارتفاع صادرات الاتحاد الأوروبي من الأغذية إلى «دول التعاون»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

نظّم الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي ندوة إلكترونية مباشرة عبر الإنترنت بعنوان «مرحلة ما بعد كوفيد-19: إعادة النظر في الغذاء للمستقبل»، التي حضرها أكثر من 150 متخصصاً في مجال الأغذية والمشروبات من دول مجلس التعاون الخليجي.

ورأى الخبراء المشاركون في الندوة أنه عندما يتعلق الأمر بصادرات الأغذية والمشروبات إلى دول مجلس التعاون الخليجي، فإن جائحة «كوفيد-19» قد شدّدت على ضرورة تبنّي سياسات التجارة المفتوحة، ومعايير السلامة الدولية، وزيادة التعاون على مستوى الصناعة لمواجهة التحديات التي يفرضها النظام الغذائي العالمي الأكثر استدامة.

وتضمّنت قائمة المتحدثين في الندوة: تاينا ساتيري، مستشارة التجارة لوفد الاتحاد الأوروبي لدى دولة الإمارات وميغيل بوفيدانو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في ماجد الفطيم للتجزئة ومونيك نافال، محلل أول في «يورومونيتور انترناشيونال» ومحـمد ناصر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «NRTC» وأدار الجلسة سايمون ريتشي، رئيس تحرير «Caterer Middle East».

وركزت النقاشات على تداعيات فيروس «كوفيد-19» على طلب المستهلكين، وشركات الأغذية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك ما يفعله الاتحاد الأوروبي لضمان تزويد المنطقة بمنتجات زراعية آمنة وعالية الجودة.

وبحسب «يورومونيتور انترناشيونال»، حققت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً جيداً من حيث الإمدادات الغذائية الكافية، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تدابير الأمن الغذائي الوطني التي تم وضعها قبل الأزمة بوقت طويل. إلا أن الوباء أدّى إلى تسريع تنفيذ هذه التدابير لتأمين سلاسل التوريد، وشهدت إجراءات فورية تتمحور حول أربع نقاط استجابة رئيسية لاستمرارية الأعمال، وتخطيط العمالة، والخدمات اللوجستية، والاتصال.

وأوضحت مونيك نافال: «بعد الاستجابة الأولية، تعمل الحكومات جنباً إلى جنب مع متاجر التجزئة الرئيسية في المنطقة، على تأمين مستويات المخزون الاستراتيجي لمدة عام واحد، وضمان الحد من التحديات اللوجستية من خلال تنفيذ بعض التدابير مثل تخفيض الرسوم الجمركية، واعتماد الحلول الرقمية لتحديث المستندات مثل فواتير الشحن. ومن المرجح أن تتغير سلاسل الإمدادات الغذائية بشكل كبير في المستقبل مع اكتساب المنتج المحلي انتشاراً واسعاً. ولكن يجب موازنة ذلك مع تنامي طلب المستهلكين على الواردات الغذائية الصحية عالية الجودة».

وكانت صادرات الاتحاد الأوروبي الزراعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد تمكّنت من تلبية احتياجات المنطقة بما يكفي خلال ذروة تفشي جائحة كورونا، حيث نمت بنسبة 25% في الربع الأول مقارنة بالربع الأول من 2019.