شكرا لقرائتكم خبر عن حازم الببلاوى: مصادر استثنائية لصندوق النقد لتوفير 100 مليار لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور حازم الببلاوى، المدير التنفيذى لمصر بصندوق النقد الدولى، أن الصندوق حتى الآن قام باستخدام كل المصادر الاستثنائية لكى يحصل على نحو 100 مليار دولار بعد أزمة فيروس كورونا "كوفيد 19"، وإلى الآن تقدم إلى الصندوق أكثر من 100 طلب من الدول الأعضاء بطلب لدعم من الصندوق لاستقراره المالى.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامها المركز المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان "مستقبل مؤسسات بريتون وودز فى عصر ما بعد "كوفيد-19" مساء اليوم الأحد، وقال الدكتور حازم الببلاوى، إن هناك 60 دولة حتى الآن حصلت على دعم من الصندوق مخصص من محاصرة الكوارث، كما وافق مجلس الإدارة على تخفيف الأعباء المالية على 27 دولة، بالإضافة إلى ذلك طالب الصندوق من الدول دائمى العضوية بتخفيف عبء المديونية على الدول الفقيرة، واستجاب حتى الآن 20 دولة، إلى جانب موافقة صندوق النقد على توفير تسهيلات قصيرة الأجل للدول.

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وأوضح الببلاوى أن المؤسسات المالية قد تكون هى الجهة الوحيدة القادرة على منح التمويل فى الوقت الحالى، نظرا للأزمة الاقتصادية التى تعانى منها الدول، وبالتالى عدم توافر بديل آخر للحصول على تمويلات فى ظل الأزمة القائمة.

واعتبر الببلاوى فيروس "كوفيد-19" ظاهرة تحتاج إلى مواجهة عالمية، ومن ضمن الدروس المستفادة هو أننا فى عالم يتأثر بعضه ببعض، مشيرا إلى أن العالم يتجه بشكل متزايد إلى التداخل فى مشاكل فى طبيعتها تحتاج إلى حلول عالمية، علما بأن الدولة لم تعد قادرة كوحدة سياسية على مواجهة كل المشاكل، وهو ما يستوجب وجود سياسات عالمية تتخذ للتعامل مع هذه الأزمة مثل التغيرات المناخية والانفجار السكانى.