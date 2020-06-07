شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة على القريعى رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الدكتور علي القريعي رئيس لجنة البيئة بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري التايلاندي، اليوم الأحد، وهو واحد من رواد الجمعية وعضو مجلس الإدارة الأسبق. وقدمت جمعية رجال الأعمال المصريين، وجميع أعضائها والعاملين بالجهاز التنفيذي بخالص التعازي للراحل وأسرة الفقيد في مصابها الأليم.

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