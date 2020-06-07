شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جمعية رجال الأعمال: مصر من أقل الدول تضرراً من جائحة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر تعاملت بقدر كبير من الاحترافية مع أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأصدرت الحكومة المصرية حزمة من الإجراءات تحفز الاقتصاد المصرى، وتحث الشركات جميعها على الاستمرار فى التشغيل وعدم تسريح العمالة، مشيرا إلى أن العالم، لم يرى مثيلا لتلك الجائحة على مدار تاريخها، لأن كل العالم فى وقت مماثل تأثر من الجائحة، مقارنة بالأزمات المالية السابقة كانت محدودة على الاقتصاديات والشركات والبنوك العاملة فى العالم الغربى، ومن ثم أثرت على باقى دول العالم.

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وأضاف "عيسى"، خلال حوار مع الإعلامى أحمد يعقوب، فى برنامج "الاقتصاد ببساطة" الذى يبث مباشرة عبر صفحة ”الخليج 365” على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، أن مصر من أقل من الدول تضرراً من أزمة جائحة فيروس كورونا بعد مرور 3 أشهر من بدايتها، كما أنها مازالت مصنفة من مؤسسات التمويل الدولية أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط القادرة على تحقيق معدلات نمو، رغم أنه ليس نفس معدل النمو المستهدف في السابق.

ويرعى برنامج "الاقتصاد ببساطة"، البنك الأهلى المصرى، ويستهدف البرنامج تسليط الضوء وعرض للقضايا الاقتصادية بأسلوب مبسط يساعد المواطن المصرى فى اتخاذ القرارات اليومية ودعم توجهه الاستثمارى.