شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. الصعيد يستحوذ على 25% من استثمارات العام القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أخبار الاقتصاد اليوم الأحد 7-6-2020 العديد من الأحداث منها إعلان وزارة التخطيط أن الصعيد يستحوذ على 25% من استثمارات العام القادم بـ47 مليار جنيه

البنك المركزى يعلن انخفاض الاحتياطى الأجنبى إلى 36 مليار دولار نهاية مايو

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأحد، أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2020 مقارنة بنحو 37 مليار دولار فى نهاية أبريل 2020 بانخفاض قدره نحو مليار دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.

عودة 11 مصنعا للعمل بعد الإيقاف لمخالفة إجراءات الحماية من كورونا بالعاشر

عادت المصانع التي تم وقفها يوم الخميس الماضي إلى العمل مرة أخرى، بعد انتهاء مدة الإيقاف والبالغة 48 ساعة، والتي لم تلتزم بتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمدينة العاشر من رمضان الصناعية وبلغ عددها 11 مصنع، وذلك وفقا للجان التى تجرى زيارات دورية يوم الخميس الماضي.

وقال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن اللجنة العليا المشكلة برئاسة هيئة التنمية الصناعية ووزارة القوى العاملة، لها أحقية وقف المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية المطلوبة للحماية من الفيروس لمدة 48 ساعة لحين استيفاء الضوابط اللازمة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة في زيارات يومية إلى كافة المصانع على اختلاف اختصاصاتها للتأكد من ضوابط حماية العمالة في المصانع لاحتواء انتشار الفيروس، خاصة أن المنطقة الصناعية بالعاشر تستقبل عددا كبيرا من العمالة الموزعة بين عدد كبير من المحافظات.

تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4 خطوات

كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط، عبر 4 خطوات، وهى:

أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط.

ثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل.

ثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.

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رابعا: إدخال الشريحة الجديدة فى هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.

القابضة للقطن: خطة لدخول القطاع الخاص للمشاركة فى قطاع صناعة الملابس

تسعى وزارة قطاع الأعمال العام لجذب رجال الأعمال للدخول في شراكة مع شركات قطاع الأعمال العام، في العديد من المجالات، بما ينعكس بصورة إيجابية على الصناعة خاصة صناعة الملابس في شركات الغزل والنسيج وذلك من خلال خطة التطوير والتحديث التى تنتهجها الوزارة والمنبثقة من تقاري مكتب وارن الاستشارى الأمريكى الذى قام بتنفيذ دراسات تطوير قطاع الغزل والنسيج، وهى الخطة التى تتكلف نحو 21 مليار جنيه، يتم تمويلها من خلال بيع أصول ومن خلال قروض.

وأشارت مصادر بقطاع الأعمال العام، إلى أنه فيما يتعلق بقطاع الملابس بشركات القابضة للقطن والغزل والنسيج، سيتم تحديث الآلات والماكينات، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص من خلال الحصول على أراضى بالإيجار طويل المدى للاستثمار فى المصانع للعمل في مجال الملابس الجاهزة.

وزيرة الصناعة تبحث مع وزير الإنتاج الحربى التعاون للارتقاء بجودة الصناعة

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بمقر الوزارة الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي حيث تناول اللقاء أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين والاستفادة من الطاقات التصنيعية المتوافرة لدى الانتاج الحربي للارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري.

وحضر اللقاء الدكتور حسن عبد المجيد نائب رئيس الهيئة القومية للانتاج الحربي وحاتم العشري مستشار وزيرة التجارة والصناعة للاتصال المؤسسي الى جانب عدد من رؤساء شركات الانتاج الحربي .

التخطيط: الصعيد يستحوذ على 25% من استثمارات العام القادم بـ47 مليار جنيه

أكدت الدكتورة هالة السعيد أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا بالتوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة في المحافظات والأقاليم المصرية بهدف تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات، ولتحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، جاء ذلك خلال استقبلها الدكتورة هبة حندوسة، الخبيرة الاقتصادية والمدير التنفيذي للمبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (نداء) بمقر ديوان عام الوزارة لمناقشة ملف تنمية صعيد مصر، وتطوير التكتلات الاقتصادية في الصعيد.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن برنامج الحكومة أولي اهتمامًا خاصًا بمسألة معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات لا سيما فيما يتعلق بمؤشرات الفقر والبطالة والأمية والتنمية البشرية وذلك من خلال التركيز على تحقيق التنمية المحلية في صعيد مصر مع ربط أولويات التوزيع الجغرافي للاستثمارات العامة والخاصة على النحو الذي يعطي وزنًا كبيرًا للمحافظات الأكثر احتياجًا لسد تلك الفجوات.