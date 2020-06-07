إنفوجراف.. خطوات انتقال العميل بنفس رقم الخط بين شركات المحمول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القواعد التنظيمية الجديدة تنقل المستخدمين بين شبكات المحمول بنفس الرقم، مع وضــع ضــوابط وآليات لضــمان الحفاظ على حقوق المستخدمين وحوكمة الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب تشـــجيع الشركات مقدمى خدمات الاتصالات على الاستثمار فى تطوير خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين والارتقاء بجودتها؛ وهو الأمر الذى سيسهم إيجابيا فى تحقيق رضا المواطنين وتطوير قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ووضعت الوزارة 4 خطوات لتنقل المستخدمين بين الشبكات بنفس الرقم وهى: أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط. ثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل. Advertisements ثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه. رابعا: إدخال الشريحة الجديدة فى هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.



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