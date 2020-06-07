شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. إزاى تغير شبكة الموبايل فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إطلاق خدمة انتقال المستخدمين بين شبكات المحمول مع الاحتفاظ بالرقم؛ وذلك بعد إضافة مجموعة جديدة من القواعد المنظمة التى حددها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وفقا للمعايير العالمية بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وخفض المدة الزمنية لنقل الخطوط بين الشبكات بحد أقصى 24 ساعة.

وقبل أن يقرر العميل الانتقال بنفس رقمه الى شركة محمول أخرى عليه التأكد من ملكية الخط ببطاقة رقم قومى صحيحة لدى الشركة، استمرار و استخدام الخط لدى الشركة لمدة 4 أشهر، سداد أخر فاتورة مصدرة "في حالة نظام الفواتير".

ووضع جهاز تنظيم الاتصالات 4 خطوات لتنفيذ عملية انتقال العميل وهى:

توجه العميل لأقرب مركز خدمة عملاء للشركة المراد الانتقال اليها ومليء طلب النقل مع تقديم اثبات ملكية الخط.

يقوم مركز خدمة العملاء أيضا بتسليم العميل الشريحة الجديدة.

سيصلك رسالة بقبول طلب النقل في خلال يوم عمل واحد.

استبدال الشريحة القديمة بالجديدة وبذلك تكون الشريحة الجديدة مفعلة وتكون عملية النقل قد تمت.

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و في حالة رفض طلب النقل تقوم الشركة بتوضيح أسباب الرفض ويمكن للعميل تصحيح سبب الرفض وتقديم الطلب من جديد.



