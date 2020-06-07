شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للبناء والتسويق تُمدد مذكرة تفاهم للاستحواذ على "اتحاد الخرج لسبك المعادن" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة الوطنية للبناء والتسويق عن تمديد مذكرة التفاهم الموقعة للاستحواذ على كامل حصص رأس مال شركة اتحاد الخرج لسبك المعادن، لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى تاريخ 7 سبتمبر المُقبل.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن التمديد بسبب الإجراءات الاحترازية التي تم الإعلان عنها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID-19) مما أدى إلى تعطل بعض الإجراءات النظامية.

وكانت الشركة قد أعلنت، في فبراير الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لشراء 50% من قيمة الشركة والمقدرة بمبلغ 200 مليون ريال حيث تعمل في قطاع الصناعات الكيماوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الوطنية للبناء والتسويق حققت صافي أرباح بلغ 6.2 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل صافي أرباح بلغ 24.1 مليون ريال خلال العام 2018.