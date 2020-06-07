شكرا لقرائتكم خبر عن "أسمنت ينبع" تبدأ توزيع 1.25 ريال للسهم في 11 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة أسمنت ينبع صرف الأرباح المُستحقة عن النصف الثاني من عام 2019، ابتداءً من يوم الخميس الموافق 11 يونيو 2020 الجاري، بإجمالي مبلغ 196.875 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 157.5 مليون سهم، بواقع 1.25 ريال للسهم، وبما نسبته 12.5% من القيمة الاسمية للسهم.

يُشار إلى أن ينبع قامت بتوزيع أرباح عن النصف الأول من 2019 بقيمة 118.125 مليون ريال، بما يعادل 75 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

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