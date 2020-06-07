شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل القواعد الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس أرقامهم بين الشبكات فى 4خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن القواعد التنظيمية الجديدة لتنقل عملاء المحمول بنفس الرقم بين الشركات، خلال 24 ساعة فقط، عبر 4 خطوات، وهى:

أولا: ذهاب صاحب الخط إلى أقرب فرع لخدمة العملاء للشركة المراد الانتقال إليها يقدم طلب إليها ويثبت ملكيته للخط.

ثانيا: تقوم الشركة المراد الانتقال إليها بتسليم شريحة جديدة للعميل.

ثالثا: تصل للعميل رسالة نصية بقبول طلبه.

رابعا: إدخال الشريحة الجديدة فى هاتفه المحمول والتى ستكون مفعلة بالفعل عقب مرور يوم واحد فقط من تقديم طلب الانتقال.

وسينشر رسم توضيحى بهذا الشأن عبر موقع جهاز تنظيم الاتصالات اليوم أمام المستخدمين.

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وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى عقده عبر تقنية الفيديو كنفرانس بحضور الدكتور حسام الجمل الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أن القواعد الجديدة تشترط أن يكون قد مر على الخط المراد نقله 4 شهور فقط من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسى للانتقال إلى شبكة أخرى وذلك بدلا من عام كامل فى القواعد التنظيمية القديمة لانتقال العملاء.

وذكر الوزير أن 80% من طلبات انتقال العملاء إلى شبكات أخرى بنفس ارقامهم كانت ترفض فى القواعد القديمة وهو ما دفع الجهاز الى تغيير النظام القديم لانتقال العملاء بنظام حديث يعلوه كفاءة وسهولة، لاسيما وان الأنظمة مربوطة برقم قومى يمكن من التأكد من هوية صاحب الطلب وأى معلومات خاصة به حال وجود بعض أخطاء فى الاسم أو أمور أخرى.

ومن جهة أخرى قال الدكتور حسام الجمل الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات، أن الجهاز لديه ثلاث أهداف استراتيجية للمستخدم وهى رفع الوعى لديه وحرية اختيار المشغل وسهولة التنقل بنفس رقم هاتفه بين شركات المحمول، وهى ما يظهر بإجراءات اتخذها الجهاز مؤخرا من إصدار تقارير اختبارات جودة المحمول على مستوى الجمهورية بشكل مبسط للمستخدم و بناء عليه يمكنه إختيار المشغل الذى يريد الانتقال اليه وتم إصدار التعليمات الجديدة بحيث يتم نقل العميل خلال 24 ساعة فقط. كما أكد الجمل أن الجهاز مستمر فى نشر تقارير جودة الخدمة وأيضا متابعة عمليات انتقال العملاء بنفس الرقم بين الشركات دون أى مخالقات.

وتضمنت القواعد التنظيمية القديمة لانتقال العميل بنفس الرقم لشبكة محمول أخرى أن يكون قد مر على الخط المراد نقله عام كامل من بدء تشغيل العميل له كشرط أساسى للانتقال إلى شبكة أخرى، وسداد آخر فاتورة ودفع مبلغ تأمين مقدارة متوسط آخر 3 فواتير، كما يفقد عميل الكارت المدفوع مسبقًا باقى الرصيد المتبقى له فى حالة الانتقال برقمه إلى شبكة محمول أخرى.

كما كانت تتضمن القواعدا لتنظيمية القديمة أن يحضر العميل رقمه القومى أو جواز السفر لدى تعاقده وإنتقاله إلى الشبكة المراد إليها وتقديم طلب للنقل مع إحضار أخرى آخر فاتورة قام بسدادها لشركه السابقة، و يقوم فرع الشركة المراد نقل الرقم إليها بالاحتفاظ بطلب النقل وسورة ضوئية من مستند تحقيق الشخصية وتسليم العميل شريحة جديدة.

وتستغرق عملية نقل الرقم من يومين إلى خمسة أيام عمل ويستقبل العميل رسالة نصية على هاتفه لإبلاغه باستبدال الشريحة الجديدة ويتم تفعيل الشريحة من الثالثة إلى السادسة صباحا وفى حالة رفض الشركة المراد نقل الرقم منها نقل العميل، يجب أن توضح توضح للعميل أسباب الرفض.