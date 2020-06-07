شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسي للبورصة يتجاوز مستوى 11ألف نقطة مدفوعاً بمشتريات محلية وأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، إذ صعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 4.32% ليصل إلى مستوى 11079 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.27% ليصل إلى مستوى 1642 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.6% ليصل إلى مستوى 12623 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.39% ليصل إلى مستوى 4261 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.85% ليصل إلى مستوى 1256 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 3.02% ليصل إلى مستوى 2023 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.38% ليصل إلى مستوى 689 نقطة.

وفي سياق متصل، تباينت تعاملات الداخلين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باعت مجموعة مرتبطة بشركات أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر للزيوت والصابون، السويس للأسمنت، سماد مصر (إيجيفرت)، 1.7 مليون سهم، 50599 سهم، 172.1 ألف سهم، 49.2 ألف سهم، على التوالي، كما باع مجلس إدارة شركتي العربية للصمناعات الهندسية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 130.5 ألف سهم، 1136 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 1000 سهم، فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، بيراميزا للفنادق والقرى السياحية، 2000 سهم، 6362 سهم، على التوالي.

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وفي سياق آخر قرر محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسة الاستكشافية على أسهم العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 29 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم الإسماعيلية مصر للدواجن، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، الوادى العالمية للاستثمار والتنمية، التعمير والاستشارات الهندسية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي-نيوداب، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، أوراسكوم للتنمية مصر، شارم دريمز للاستثمار السياحي، المجموعة المالية هيرمس القابضة، البنك التجاري الدولي-مصر، اميرالد للاستثمار العقاري، رواد السياحة-رواد، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المهندس للتأمين، الكابلات الكهربائية المصرية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، السويس للأسمنت، العامة لمنتجات الخزف والصيني، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنك كريدي أجريكول مصر، الدلتا للسكر، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، القلعة للاستشارات المالية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، العامة للصوامع والتخزين، أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري.