شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت بالمستهل وسط صعود جماعى للقطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.70% رابحاً 35.110 ليصل إلى مستوى 5058.42 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.68% رابحاً 37.170 نقطة ليصل إلى مستوى 5496.13 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.79% رابحاً 32.720 نقطة ليصل إلى مستوى 4194.12 نقطة، كما ارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03%، رابحاً 41.950 نقطة ليصل إلى مستوى 4093.19 نقطة.

وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 186.7 مليون سهم بقيمة 35.1 مليون دينار كويتى عبر 6674 صفقة، وارتفعت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساية بنسبة 4.53%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.12%، تلاه قطاع العقار بنسبة 2.04%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 1.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 1.30%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.90%، ثم قطاع التكنولوجيا بنسبة 0.76%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.58%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.43%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.36%.

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وجاء سهم شركة بيت الطاقة القابضة على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 19.75%، يليه سهم شركة الافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات بنسبة 8.64%، ثم سهم الشركة الكويتية للمتنزهات بنسبة 7.38%، فيما تصدر سهم شركة سنام العقارية القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.61% ثم سهم شركة أعيان العقارية بنسبة 6.26%، ثم سهم شركة وربة للتأمين بنسبة 4.91%.

وفي سياق متصل أعلنت شركة التمدين الاستثمارية، عن تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية للشركة، يوم الخميس الموافق 25 يونيو، للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال.