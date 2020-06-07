شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية السينما الكويتية تبحث توزيع 35 فلساً للسهم في 24 يونيو الجاري والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قرر مجلس إدارة شركة السينما الكويتية الوطنية، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يونيو الجاري، لبحث مُقترح توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن الأرباح سيتم توزيعها بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم، بواقع 35 فلساً لكل سهم.

وبحسب البيان، ستكون أحقية الأرباح لمالكي الأسهم المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له 15 يوم عمل بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية، على أن يتم البدء في توزيع الأرباح بعد 4 أيام عمل من نهاية تاريخ الاستحقاق.

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وستصوت الجمعية على صرف مبلغ 60 ألف دينار كويتي، وذلك كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

يُذكر أن الشركة حققت ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2.8% خلال عام 2019، إلى 8.6 مليون دينار، مقابل 8.3 مليون دينار في العام السابق له، فيما أوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية للمساهمين.

وأرجعت الشركة الارتفاع بالأرباح السنوية إلى الزيادة في إيرادات وأرباح شركات المجموعة العاملة في قطاعات الصناعة، والعقار، والتعليم.