شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر البحر الأحمر ترتفع 39% خلال الربع الأول لزيادة المصروفات العمومية والإدارية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة البحر الأحمر العالمية، المُعلنة اليوم الأحد، زيادة خسائرها بنسبة 39.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 25.1 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.
وحققت الشركة ارتفاعاً في الخسارة التشغيلية إلى 20.4 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 14.7 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وفي المُقابل، ارتفعت المبيعات إلى 155.5 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 119.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 71.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 85.7 مليون ريال في العام 2018.
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