شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح الكيميائية تتراجع 3.4% بالربع الأول لانخفاض المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية للشركة الكيميائية السعودية القابضة، المُعلنة اليوم الأحد، عن تراجع أرباحها بنسبة 3.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 38 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 39 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الربح التشغيلي إلى 54.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 57.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة تراجع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض قيمة المبيعات وزيادة مخصص هبوط قيمة الذمم المدينة التجارية بالرغم من انخفاض تكلفة المبيعات ومصروف الزكاة وضريبة الدخل.

وتراجعت المبيعات إلى 799.6 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 840.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 32.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 114.8 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى إيقاف رسمله تكاليف خطي إنتاج في إحدى الشركات التابعه (مصنع شركة أجا للصناعات الدوائية) لدخولها مرحله الانتاج وزياده مصاريف البيع و التسويق و العموميه والإدارية.