شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المبيعات تدفع الجبس الأهلية للربحية خلال الربع الأول 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة الجبس الأهلية "جبسكو"، المُعلنة اليوم الأحد، عن تحولها لتلربحية خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 3.5 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية إلى 18.7 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 3.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

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وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع صافي المبيعات بنسبة 211%، بالإضافة إلى انخفاض المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 7.01% .

وارتفعت المبيعات إلى 35 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 11.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 10.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 11.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 19.13% لزيادة كميات الإنتاج، بالإضافة إلى ارتفاع المصروفات الإدارية والتسويقية بنسبة 5.65% بسبب تنشيط وبيع منتجات الشركة بأسواق جديدة، وذلك فضلاً عن انخفاض الإيرادات المتنوعة (الاستثمارات) بنسبة 23.11%.