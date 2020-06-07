شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تخفض إنتاجها النفطي 80 ألف برميل إضافي يومياً في يونيو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر نفطية أن إنتاج الكويت سينخفض خلال يونيو الجاري إلى 2.1 مليون برميل متراجعا بقرابة 80 الف برميل عن إنتاج مايو الماضي والذي بلغ انتاج الكويت فيه 2.177 مليون برميل.

وأضافت المصادر أن الخطوة تأتي في إطار دعم جهود دول "أوبك+" لإعادة التوازن إلى الأسواق النفطية، مشيرة إلى أن التزام الكويت باتفاق خفض الإنتاج خلال مايو الماضي بلغ قرابة الـ100% أسوة بالدول الكبرى في الاتفاق كالسعودية وروسياـ بحسب صحيفة السياسية.

وأشارت إلى أن إجمالي خفض إنتاج الكويت تخطى حاجز الـ700 الف برميل مقارنة بإنتاج شهر أبريل الماضي والذي تجاوز إنتاج الكويت فيه الـ2.8 مليون برميل يومياً.

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وقالت المصادر إن القدرة الإنتاجية للكويت حالياً تتجاوز ال3 ملايين برميل مشيرة إلى أن خطة إنتاج 4 ملايين برميل يومياً قد تحتاج إلى إعادة نظر مرة أخري.

وذكرت أن الكويت ورغم تشديدها على ضرورة التزام باقي الدول باتفاق خفض الانتاج حيث ان هناك بعض الدول لم تصل نسبة التزامها الـ50 % الا انها تواصل تقديم الدعم للاتفاق بتقديم تخفيضات إضافية.

وجاء في تقرير صادر عن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " مؤخراً، أن التزام الكويت باتفاق خفض إنتاج النفط مع دول أوبك+ خلال مايو الماضي بلغ ما نسبته 98.6%، بكميات إنتاجية وصلت إلى 2.177 مليون برميل.