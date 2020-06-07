شكرا لقرائتكم خبر عن الموارد البشرية السعودية تعلن ترتيبات الحضور لمقرات العمل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صرح مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أنه استنادًا إلى قرار وزارة الداخلية الصادر مؤخرا، فقد تقرر إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في محافظة جدة لمدة 15 يومًا؛ تبدأ من يوم السبت 14 شوال 1441هـ الموافق 6 يونيو 2020م، حتى نهاية يوم السبت 28 شوال 1441هـ الموافق 20 يونيو 2020م.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني أنه فيما يخص القطاع العام، يستمر تعليق الحضور لمقرات العمل لعموم الموظفين في مدينة مكة المكرمة، ويعلق الحضور لمقرات العمل في محافظة جدة لعموم الموظفين، ويستثنى من ذلك المسؤولون من مديري الإدارات فأعلى.

أما بقية المدن والمحافظات فتكون نسبة حضور الموظفين لمقرات العمل بحد أقصى 50% من إجمالي الموظفين في الجهة، ويعمل بقية الموظفين عن بعد.

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وفيما يخص القطاع الخاص، فأشارت الوزارة إلى أن العمل يستمر كما هو المعمول به حاليًا في جميع مدن ومحافظات المملكة، فيما عدا محافظة جدة، فيعود العمل كما كان عليه في المرحلة السابقة، التي كان الحظر فيها يبدأ من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا.

وشدد المصدر المسؤول في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة التأكيد على جميع العاملين في مقرات العمل في القطاعين العام والخاص، الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، المنشورة على موقع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأعادت السلطات السعودية يوم الجمعة الماضية الإجراءات الاحترازية المشددة على مدينة جدة، في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا.