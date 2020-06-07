غاز مصر تزود تنك الرائحة بمحطة تخفيض الضغط بمنطقة كفر سبطاس بطنطا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة غاز مصر احدى شركات قطاع البترول، عن قيامها اليوم بتنفيذ الإجراء الدوري الخاص بتزويد تنك الرائحة الخاص بمحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة المغذية بمنطقة كفر سبطاس بمدينة طنطا بمحافظة الغربية . Advertisements وطمأنت شركة غاز مصر ساكني منطقة كفر سبطاس والمناطق المجاورة عدم الإنزعاج في حال إنتشار الرائحة وتؤكد أنه إجراء روتيني طبقا لمعايير الجودة والسلامة ولا يمثل أدنى خطورة على المواطنين . وكان المهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر إحدي شركات قطاع البترول، كان قد أكد أنه تم توصيل الغاز الطبيعى ل 458 ألف وحدة سكنية بنسبة تصل إلى حوالى 40٪ من إجمالى عدد العملاء خلال العام على مستوى الجمهورية وذلك تماشياً مع ماهو مخطط من وزارة البترول لافتا أن هذا الرقم يعنى تحقيق وفر يصل إلى حوالى 8.5مليون إسطوانة بوتاجاز، حيث تم تحقيق 1616 عميل فى اليوم الواحد مضيفا خلال انعقاد الجمعية العمومية لشركة غاز مصر خلال شهر مارس الماضي ، أنه كان لصعيد مصر ومناطق الدلتا النصيب الأكبر فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى تطبيقاً لسياسة الدولة الداعمة للمحافظات الأقل دخلاً موضحا انة تم الوصول لرقم 4.7 مليون عميل على مستوى الجمهورية بنهاية 2019 بنسبة تصل إلى 45٪ من مجمل أعمال التوصيل.

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