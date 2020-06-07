شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع بورصة دبى بنسبة 2.7% بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 2.70% رابحاً 56.83 نقطة ليصل إلى مستوى 2096.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 217.7 مليون سهم محققة ما قيمته 275 مليون درهم من خلال تنفيذ 3810 صفقة لعدد 32 سهماً، وصعدت 8 قطاعات ببورصة دبي، على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 4.82%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 3.65%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 3.14%، ثم قطاع التأمين بنسبة 2.39%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.75%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.38%.

وارتفع 27 سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم بنك دبي الإسلامي بنسبة 5.43%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 5.36%، فيما تراجعت 3 أسهم، على رأسها سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 5%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 5%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 24.4 مليون ورقة بقيمة 66 مليون درهم.

وفي سياق متصل أعلنت شركة دار التكافل، عن إبرام اتفاقية شراء أسهم ملزمة قانونياً مع مجموعة نور الاستثمارية وبنك نور، للاستحواذ على كامل رأس مال كل من شركتي نور للتكافل العام ونور للتكافل العائلي، نظير مبلغ إجمالي قدره 215 مليون درهم نقداً، وتلقت الشركة التزامات تمويلية ملزمة من البنوك الإماراتية لتمويل الصفقة، منوهة إلى أنه لا يوجد هناك أي مشاركة في الصفقة من أي أطراف ذوي العلاقة.

وذكرت الشركة، في بيان لبورصة دبي، اليوم الأخد، أن الصفقة تتوافق مع استراتيجية الشركة الخاصة ببناء نطاق وحصة سوقية في ظل ظروف السوق المجزأة، بالنظر إلى الطبيعة التكميلية لأعمال دار التكافل وشركتي نور تكافل، متوقعة أن تحقق الشركة تأزر من الصفقة، ومن المرجح أن تحقق الفوائد المالية للصفقة خلال فترة وجيزة بعد إتمامها، وذلك عندما يتم اندماج الشركتين المستهدفتين مع دار التكافل.

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وأشارت الشركة، إلى أنه تم اعتماد الصفقة من قبل مساهمي دار التكافل، وكذلك هيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة التأمين، ومن المتوقع أن تغلق في الربع الثاني من عام 2020، وتحقيق شروط الإنجاز الأخرى المعتادة، ومن المرجح أنه ستوضح البيانات المالية للشركة التأثير المالي للصفقة خلال الفترة المشمولة بالتقرير التالي بعد الإتمام أي الربع الثالث من عام 2020.

وفي سياق آخر أعلنت شركة تكافل الإمارات-تأمين، عن تحقيق صافي خسائر خلال الربع الأول من عام 2020 بلغت 2.2 مليون درهم مقابل صافي أرباح 323.6 ألف درهم خلال فترة المقارنة من العام الماضي، وبلغ إجمالي الموجودات 1.05 مليار درهم مقابل 1.102 مليار درهم خلال فترة المقارنة، وبررت الشركة تحقق 58.3 مليون درهم إماراتي خسائر متراكمة، بنسبة 38.68% من رأس المال، إلى تسجيل محفظة التأمين الطبي خلال عام 2019 خسائر بسبب انخفاض الهامش وتكبد نفقات مطالبات طبية أعلى من المتوقع، وولدت الاستثمارات عوائد أقل خلال الفترة، علاوة على ذلك في العامين الماضيين 2017 و2018، استثمرت الشركة في التكنولوجيا رقمنة عمليات المبيعات والعمليات الخاصة بها، ومع ذلك، فإن بعض هذه الاستثمارات لم تسفر عن الناتج المطلوب مما أدى إلى شطب هذه الاستثمارات خلال عام 2019.

وقالت الشركة، في بيانها لبورصة دبي، حول الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، إنه تم اتخاذ كافة التدابير من أجل تخفيض المصاريف العامة والمصاريف غير المباشرة، مزيد من العمل جار لاتخاذ تدابير أخرى مثل مراجعة إرشادات الاكتتاب ومحفظة الخسائر بهدف تسعيرها بشكل مناسب خلال العام.