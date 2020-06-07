شكرا لقرائتكم خبر عن 273.1 ألف قنطار مترى صادرات القطن المصرى خلال الربع الثانى لموسـم 2019 /2020 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصـدر الجهاز المركـزى للتـعبـئـة العـامـة والإحصاء اليوم الأحد، النشرة الربع سنوية للقطن الربع الثانى (ديسمبر/فبراير ) للموسم الزراعى 2019 / 2020.
وتضمن البيان مجموعة من أهم المؤشرات، حيث بلغ إجمالى صادرات القطن 1,273 ألف قنطـار مـترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فيراير2020 ) مقابل 3,579 ألف قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قـدرها 9,52٪ نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن.
وبلغ إجمالى كـميــة المستهلك مـــن الأقطـــان المحــليـة 1,5 ألــف قنطـــار متــرى خــلال الـفـتـرة (ديسمبر2019/ فبراير 2020 ) مقـابل 6,36 ألـف قنطــار متـرى لنفس الفترة من الموســـم الســابق بنسبة انخفاض قدرها 2,86٪ وذلك لتوقف بعض مصانع الغزل عن الانتاج .
وبلغـت كمية الأقطان التى تـم حلجها 9,868 ألف قنطـار مترى خلال الفترة (ديسمبر2019/فبراير 2020 ) مقابل 5,1مليون قنطار مترى لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة إنخفاض قـدرها 8,42٪ وهذا نتيجة لإنخفاض إنتاج القطن.
كانت هذه تفاصيل خبر 273.1 ألف قنطار مترى صادرات القطن المصرى خلال الربع الثانى لموسـم 2019 /2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.