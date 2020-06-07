شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يمنح مصر جائزتين فى مجال الاستدامة لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى فوز مصر بجائزتين دوليتين من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لجهودها المتميزة في مجال الاستدامة لعام 2020 خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة وتمكين المرأة، وذلك ضمن 11 دولة على مستوى العالم.

وقالت الوزيرة -في بيان اليوم الأحد- إن مصر فازت بالجائزتين الفضية والبرونزية ضمن الجوائز التي تمنحها دائرة البيئة والاستدامة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات والشركات التي قدمت مساهمات بارزة في خمس مجالات هي: (الطاقة المستدامة) و(الصمود المناخي) و(الممارسات البيئية والاجتماعية والابتكار البيئي والاجتماعي) و(النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للمرأة) و(الشمول).

وأضافت الوزيرة أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء فازت بالجائزة الفضية في مجال الطاقة المستدامة، لالتزامها بالابتكار وتعزيز تكافؤ الفرص خاصة للنساء في قطاع الطاقة المتجددة في مصر.

كما فازت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالجائزة البرونزية في مجال النوع الاجتماعي والشمول وذلك لإنشائها لجنة لمنع التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

وأشادت الوزيرة بحرص البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على إقامة جوائز الاستدامة سنويًا، والتي تشجع الدول الأعضاء في البنك على تعزيز الابتكار البيئي والاجتماعي، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والقيام بأفضل الممارسات البيئة والاجتماعية والعمل على سد الفجوة بين الجنسين بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن فوز مصر بالجائزتين يشجع على المضي قدمًا في توسيع الشراكة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجال الطاقة المتجددة وأيضًا التعاون في مجالات الاستدامة المختلفة.

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وذكرت رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي تعمل على سد الفجوة بين الجنسين في كل مشروع تنموي من خلال التأكد من وجود مكون للمرأة في المشروع، حيث إن سد الفجوة بين الجنسين يسهم في تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، ويساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري بأكثر من 34٪، مؤكدة على الدور المهم الذي يلعبه التعاون المثمر بين البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كشريك للتنمية مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر في حملة التوعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية.

من جانبه، قال خالد حمزة نائب رئيس المكتب الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر إن تقييم جوائز الاستدامة يتم بشكل مستقل، ومن ثم فإن الجوائز التي حصلت عليها الشركات المصرية تعد بمثابة شهادة أخرى على الإصلاحات المصرية الناجحة، مشيرًا إلى أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يفخر بمساهمته في هذا النجاح من خلال استثماراته في مشروعات الشركة المصرية لنقل الكهرباء والهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال أليستير كلارك، مدير عام دائرة البيئة والاستدامة في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إن حصول الشركات المصرية على هذه الجوائز يعكس الإنجازات العظيمة التي تقوم بها مصر في معالجة القضايا البيئية والاجتماعية الرئيسية، لافتًا إلى أنه كان من المقرر إجراء حفل خاص لجوائز الاستدامة في الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الشهر الماضي، لكن تم إلغاؤه بسبب جائحة كوفيد-19، معربًا عن تطلعه للاحتفال بكل الفائزين عندما تسمح الظروف.

الجدير بالذكر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء حصلت في عام 2019 على تمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 183 مليون يورو لدعم الانتقال إلى الطاقة المتجددة، وتسهيل دمج 1.3 جيجاواط من الطاقة المتجددة الجديدة في نظام الكهرباء المصري، كما يعمل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مع هيئة سكك حديد مصر في حملة توعية لمكافحة التحرش الجنسي في النقل بالسكك الحديدية، وتبلغ محفظة التعاون الجارية بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نحو 4.18 مليار يورو.

