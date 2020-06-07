شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة: بنوك السعودية تمتلك ملاءة قوية لتجاوز أزمة كورونا رغم الصعوبات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال مسؤولان تنفيذيان في القطاع المصرفي، إنه رغم الصعوبات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على البنوك بالسعودية بسبب الضغوط على الربحية ونمو القروض الناجمة عن الأزمة وانخفاض أسعار النفط، إلا أن مصدات رأس المال القوية ستساعد البنوك في تجاوز العاصفة.

وقال ديفيد ديو، العضو المنتدب للبنك السعودي البريطاني (ساب)، ثالث أكبر بنوك المملكة من حيث الأصول، "لن تنتهي هذه الأزمة خلال وقت قصير جداً"، مضيفا "سيظل الربع الثاني وربما الثالث أيضا يشكلان تحدياً وسيكون 2020 عاما صعبا"ـ بحسب "رويترز".

فيما قال عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة مجموعة سامبا المالية، رابع أكبر بنوك المملكة، إن الربحية ستتعرض لضغوط من انخفاض صافي هوامش الفائدة وأيضا من ارتفاع محتمل للقروض المتعثرة، ضمن أمور أخرى.

وتابع قائلاً: ضغوط الهوامش سيسبب لنا، كما سيفعل لكل البنوك الأخرى، بعض التراجع في الربحية، مضيفا أن البنك جنب مخصصات إضافية للقروض المتعثرة في الربع الأول.

Advertisements

وقال الخضيري: في ظل الوضع الاقتصادي، قد لا يكون نمو القروض في صدارة أولويات البنوك حاليا، مضيفا أنه يتوقع تواصل نمو نشاط التمويل العقاري بقوة.

وأظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، تراجع أرباح البنوك في المملكة 38.4% على أساس سنوي في (إبريل) إلى 2.9 مليار ريال (773 مليون دولار)، علما بأن المؤسسة قدمت 50 مليار ريال لدعم السيولة لدى القطاع المصرفي.

ومن جانبه، أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور أحمد الخليفي، في وقت سابق أن ضخ السيولة الذي تم مؤخرا هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا.