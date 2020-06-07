شكرا لقرائتكم خبر عن أوبك+ تقرر تمديد خفض إنتاج النفط حتى نهاية يوليو والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت أوبك وحلفاؤها المنتجون للنفط يوم السبت على تمديد خفض الإنتاج التاريخي البالغ 9.7 مليون برميل في اليوم لشهر إضافي في محاولة مستمرة لتحقيق التوازن في سوق النفط العالمية، وذلك في اجتماع افتراضي عبر الفيديو.

وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أوبك+ قررت تمديد اتفاق إنتاج النفط بواقع 9.7 مليون برميل يوميا حتى يوليو، بحسب العربية.

وجاء خفض الإنتاج - وهو الأكبر في التاريخ - مع تراجع الطلب على النفط بسبب وباء كورونا، وتقدر وكالة الطاقة الدولية أن ينخفض الطلب 8.6 مليون برميل يوميا في 2020، حيث بقي مليارات الأشخاص حول العالم في منازلهم في محاولة لوقف انتشار كوفيد-19.

وقبل الاجتماع ، أبدى سوق النفط تفاؤلًا بشأن التوصل لاتفاق، حيث قفز يوم الجمعة خام غرب تكساس الوسيط 5.72٪ ليستقر عند 39.55 دولارًا ، في حين ارتفع خام برنت القياسي 5.78٪ ليستقر عند 42.30 دولارًا ، وهذا هو الأسبوع السادس على التوالي من مكاسب النفط، وأعلى تسوية منذ 6 مارس.