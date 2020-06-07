شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 7 حتى 11 يونيو الجاري، اجتماع الجمعيات العمومية لكل من شركة مبكو، الاتحاد التجاري، الشرقية للتنمية، العالمية، الباحة، صادرات، الأصيل، بروج للتأمين، نماء للكيماويات، اللجين، سابك، البابطين، معدنية.

وتناقش الجمعية العمومية لشركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، اليوم الأحد، مُقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتبحث الجمعية العمومية للشركة السعودية للصادرات الصناعية "صادرات"، غداً الإثنين، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

كذلك تنظر عمومية شركة ثوب الأصيل، يوم الإثنين، في تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة العالمية للتأمين التعاوني، يوم الإثنين، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

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وتبحث الجمعية العمومية لشركة الباحة للإستثمار والتنمية، يوم الإثنين، تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الشرقية للتنمية، يوم الإثنين، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العمومية لشركة نماء للكيماويات، يوم الثلاثاء، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، يوم الأربعاء، على تعديل عدد من مواد النظام الأساسي للشركة، بالإضافة إلى إضافة عدد من المواد الجديدة.

وتصوت الجمعية العامة العادية لشركة البابطين للطاقة والإتصالات، يوم الأربعاء، على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020، وتحديد أتعابه.

وتصوت الجمعية العمومية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية"، يوم الخميس، على النتائج المالية والحسابات الختامية للشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.