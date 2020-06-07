شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب بوقف تصدير مستلزمات إنتاج الكمامات بعد ارتفاعها لـ180 ألف جنيه للطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

طالب عمر الصعيدي، أمين صندوق جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، وزارة التجارة والصناعة، بسرعة إصدار قرار بوقف تصدير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالكمامات لفترة قصيرة لحين استقرار أسعار المواد الخام لتلبية احتياجات السوق المحلية وخفض أسعار الكمامات في السوق.

وقال عمر الصعيدي لـ"الخليج 365"، إن أسعار المواد الخام شهدت قفزة غير مسبوقة منذ صدور قرار الضوابط الخاصة بحركة المواطنين بالمصالح الحكومية والمواصلات العامة والذي يفرض غرامات على المواطنين المخالفين، حيث قفزت الأسعار من 18 ألف جنيه إلى 180 ألف جنيه للطن، وهو ما يهدد بارتفاع غير مسبوق لأسعار الكمامات.

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وأضاف عمر الصعيدي، أن وزارة التجارة والصناعة سبق واتخذت قرارا بمنع تصدير الكمامات نظرا لاحتياج السوق المحلية إليها، ولكن هذا القرار لابد أن يصاحبه منع تصدير المواد الخام أسوة بالدول التي اتخذت هذا القرار لنفس الغرض، علما بأن أكبر 3 مصانع لتصنيع مستلزمات الإنتاج وجعت كامل إنتاجها للخارج، ولكن وقف تصدير المواد الخام سيؤدي إلى وفرة بالخامات وسد احتياجات المصانع المحلية وتوفير الكمامات بأسعار في متناول الجميع ومواصفات قياسية.

وأصدرت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة قرارين بوقف تصدير كل من الماسكات الجراحية "أقنعة الوجه "كمامات" ومستلزمات الوقاية من العدوى والكحول بكافة أنواعه ومشتقاته، وذلك لمدة 3 أشهر تبدأ من تاريخ نشر القرارين بالوقائع المصرية.

ويستهدف هذين القرارين توفير احتياجات المواطن المصرى من هذه المنتجات خاصة فى ظل الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الحكومة المصرية لحماية المواطنين من أى تداعيات محتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد.