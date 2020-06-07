شكرا لقرائتكم خبر عن دار الأركان يرتفع وهو محاط بالضغوط السلبية – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم دار الأركان (4300) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 1.53% بما يعادل 0.11 نقطة، ويأتي ارتفاع السهم وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 7.75، ليستهدف مستوى الدعم المهم 6.68.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.75.