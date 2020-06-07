شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الإنماء يعاني من الضغوط السلبية – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم مصرف الإنماء (1150) في آخر جلساته، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى المتوسط، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.40% بما يعادل -0.06 نقطة، كما نلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع شرائي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس سلبي بها.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 14.98، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 14.50 استعداداً لكسره.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.50 ومستوى المقاومة 15.26.
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