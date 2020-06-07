شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولاته ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 57.10، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على إثر ثبات هذا المستوى، ليرتد منه ارتفاعاً ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.52% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها.

Advertisements

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 57.10، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.20 ومستوى المقاومة 60.00.