الراجحي ينقذ نفسه من الخسائر – تحليل صباحي – 07-06-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم الراجحي (1120) في آخر جلساته، وذلك بعدما تراجع في بداية تداولاته ليستند إلى مستوى الدعم المحوري 57.10، ما أكسبه بعضاً من الزخم الإيجابي على إثر ثبات هذا المستوى، ليرتد منه ارتفاعاً ويغلق على ارتفاع بنسبة بلغت 0.52% بما يعادل 0.30 نقطة، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وسط محاولاته تصريف تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثباتا لدعم 57.10، ليستهدف مستوى المقاومة 60.00.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 56.20 ومستوى المقاومة 60.00.
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