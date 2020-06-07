شكرا لقرائتكم خبر عن سبكيم العالمية بين المطرقة والسندان – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سبكيم العالمية (2310) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك وسط تداولات السهم بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.98% بما يعادل -0.14 نقطة، امام استمرار الدعم الإيجابي لتداولات السهم أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك نحن نرجح المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة المحورية 14.82، ليستهدف مستوى الدعم 13.08.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 13.60 ومستوى المقاومة 14.82.