شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة ريت يشهد ارتفاع أحجام التداول – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط محاولات سهم مشاركة ريت (4335) اختراق مستوى المقاومة العنيد 8.00، صعد قليلاً في آخر جلساته محققاً مكاسب متواضعة بنسبة بلغت 0.13% بما يعادل 0.01 نقطة، مصحوباً في ذلك بارتفاع كبير في أحجام التداول، ومدعوماً بالضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ووسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، أمام بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية.

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لذلك نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو اختراقه أولاً لمستوى المقاومة 8.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 8.40.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.85 ومستوى المقاومة 8.12.