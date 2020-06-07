شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كيان السعودية (2350) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وفي ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل رئيسي هابط على المدى البعيد، ليسجل السهم خسائر جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.95% بما يعادل -0.08 نقطة، امام استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا تظل توقعاتنا بالمزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 8.82، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 7.99.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.99 ومستوى المقاومة 8.82.