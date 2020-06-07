شكرا لقرائتكم خبر عن المواساة تسيطر عليه موجة تصحيحية صاعدة – تحليل صباحي – 07-06-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم المواساة (4002) في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، وبدعم إيجابي متواصل لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما تتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.07% بما يعادل 0.90 نقطة.

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع التصحيحي للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 82.00، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 88.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 82.00 ومستوى المقاومة 88.00.