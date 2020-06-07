شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تدعم شبكة عالمية لاعتماد مسار بيئي في القطاع المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدعم دبي من خلال سلطة دبي للخدمات المالية شبكة عالمية رامية إلى اعتماد مسار أكثر مراعاة للبيئة في القطاع المالي.

واعتبر حكام مصارف مركزية عالمية أن خطط الإنعاش الاقتصادي للنهوض من تبعات وباء كوفيد-19 تقدم فرصة فريدة للتقدم في مسار أكثر مراعاة للبيئة في الاقتصاد العالمي لتفادي أزمة مناخية.

وجاء في المقال المنشور عبر صحيفة «ذي غارديان» البريطانية الجمعة «في حال لم نتحرك فوراً، ستكون الأزمة المناخية السيناريو الأكثر ترجيحاً في الغد، وخلافاً لكوفيد-19 لن يتمكن أحد من عزل نفسه لتفاديها».

ووقّع على هذا النص حاكم بنك إنجلترا أندرو بايلي ونظيره الفرنسي فرنسوا فيلروا دو غالو وعضو البنك المركزي الهولندي فرانك إلدرسون ومبعوث الأمم المتحدة لشؤون المناخ مارك كارني (سلف بايلي). واعتبر هؤلاء المسؤولون الكبار أن أزمة فيروس كورونا المستجد «تقدم فرصة العمر» لإعادة بناء الاقتصاد ضمن مسار مكافحة التغير المناخي.

وأشاد هؤلاء بتدابير الدعم الواسعة النطاق التي وضعتها الحكومة لتخفيف تبعات الأزمة الصحية وتفادي حال انكماش عميق.

لكنهم أكدوا ضرورة التفكير بفترة ما بعد الوباء في وقت لا تزال بلدان عدة بعيدة عن احترام موجباتها في إطار اتفاق باريس المناخي الرامي لحصر احترار المناخ في العالم بدرجة مئوية ونصف درجة.

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واعتبر الموقعون على هذا النص أن التحرك الفوري سيجنب العالم إجراء تعديلات فجائية لاحقة، داعين العالم الاقتصادي والمالي إلى التكيف مع هذا الوضع.

كذلك طالب هؤلاء بإقرار خطط نهوض اقتصادي تلحظ تخصيص القسم الأكبر من المال للتحول في مجال الطاقة وللاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة وفي تشييد مبان أكثر مراعاة للبيئة.

وسيتيح ذلك بحسب هؤلاء المسؤولين الماليين «الذهاب نحو مرحلة انتقالية منظمة واستحداث وظائف لمواكبة مرحلة النهوض» الاقتصادي.

وقد أطلقت بنوك مركزية عدة شبكة رامية إلى اعتماد مسار أكثر مراعاة للبيئة في القطاع المالي، برئاسة فرانك إلدرسون.

ومن بين أعضاء هذه الشبكة البنك المركزي الأوروبي والمصارف المركزية في فرنسا وألمانيا وإنجلترا وكندا ولوكسمبورغ وماليزيا إضافة إلى سلطة دبي للخدمات المالية.

في المقابل، يبدو البنك المركزي الأمريكي (الاحتياطي الفيدرالي) متردداً في هذا المجال وهو لم يبت بعد في قرار الانضمام للحركة.